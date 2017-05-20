Школьники и их родители стали участниками массовой драки

Разнимать скандалистов пришлось полиции

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Учитель начальных классов «забила стрелку» бывшей подруге собственной дочери, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Елена, так зовут учительницу, решила помочь своей 15-летней дочери «разрулить» конфликт между ней и ее бывшей подругой 14 лет. Договорившись о встрече с девочкой и ее родителями, Елена прибыли в назначенное место вместе с дочерью и мужем. Однако обидчица ее дочери привела с собой не только родителей, но и друзей семьи.

Несмотря на то, что конфликт изначально возник между несовершеннолетними девочками, первой в драку полезла учительница Елена, напавшая на обидчицу своей дочери. В результате завязался конфликт между всеми участниками «собарния». Разнимать дебоширов пришлось сотрудникам полиции.