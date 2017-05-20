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Общество

Япония успешно испытала технологию добычи газа из водного-метанового «снега»

Начало полномасштбаной добычи намечено на середину 2020-х годов
Фото: aviaf2d.ru Фото: aviaf2d.ru
Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Японские газовики успешно протестировали технологию добычи природного газа из гидрата метана. Как заявили в Gas and Metals National Corporation (Jogmec), буровикам удалось добиться устойчивого выхода газа из скважины, пробуренной на шельфе тихоокеанского побережья Японии.

Напомним, Страна восходящего солнца поставила перед собой цель снизить зависимость от газового импорта. В это связи государственное Агентство по природным ресурсам и энергетике (Agency for Natural Resources and Energy — ANRE) запустило широкомасштабную программу тестирования новой технологии добычи «голубого топлива».

Идея Японии заключается в том, чтобы добывать газ из огромных залежей гидрата метана, расположенных длинной полосой вдоль шельфа от полуострова Ацуми (восточная часть острова Хонсю) до полуострова Симабара (южная часть острова Кюсю). Научные исследования по данному вопросу ведутся в стране еще с 2001 года.

Гидрат метана — это супрамолекулярное соединение метана и воды, которые кристаллизовались под воздействием низкой температуры и очень высокого давления. По виду это вещество напоминает спрессованный снег. Основная сложность добычи заключается в том, что растворить гидрат непосредственно в самом месторождении и извлечь только выделившийся газ.

Программа тестов, разработанная ANRE, предусматривает, что глубоководное буровое судно Chikyu пробурит две скважины, на которых будут испытаны два различных метода удаления из скважины попутного песка. Но главной задачей станет доведение технологии растворения гидрата метана до стадии готовности к промышленному применению.

Начало полномасштбаной добычи природного газа из месторождений гидрата метана намечено на середину 2020-х годов. По оценкам японских исследователей, в пластах у побережья Японии содержится 1,1 трлн кубометров газа. Этот объем может полностью покрыть потребность страны в «голубом топливе» в течение 11 лет.

Вообще, гидраты природного газа — чрезвычайно распространенная формация, отмечает ресурс Natural Gas World. Совокупный объем газа, содержащегося в таких гидратах во всем мире, существенно превышает объем традиционных газовых залежей. Однако его добыча сопряжена с серьезными рисками: промышленная разработка таких месторождений может привести к огромным подводным оползням, которые вызовут цунами.

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