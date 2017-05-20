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Культура

Во Владивостоке проходит «Ночь музеев»

Программа мероприятия
Фото: ulpressa.ru Фото: ulpressa.ru
Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Уже в 12 раз Приморье присоединится к международной акции «Ночь музеев», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Организатором мероприятия выступает Приморский государственный музей имени В.К. Арсеньева во Владивостоке. Акция стартует с 11:00 20 мая  и продлится до 01:00 21 мая. В организации акции будут задействованы пять площадок: главный корпус музея и уличная площадка рядом с ним, Музей Города, Дом путешественника Арсеньева и Дом чиновника Суханова.

«В этом году “Ночь музеев” уже в двенадцатый раз объединит Владивосток с европейскими столицами: городские площадки Приморского музея имени Арсеньева принимают участие в международной акции вместе с музеями Лондона, Парижа, Берлина и сотнями других городов Европы. Новые выставки, обновленные программы и интеллектуальные игры для детей и взрослых, а также старт сезона городских пешеходных экскурсий», – рассказываютспециалисты.

Ознакомиться с полной программой «Ночи музеев» – 2017 можно здесь.

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