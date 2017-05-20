Малыши выжили, упав с восьмого этажа в Калининградской области

Одного из них спас прохожий

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Жизнь близнецов, которые выпали из окна 8 этажа в Калининградской области, вне опасности. Сумевшего поймать одного из детей прохожего поблагодарили полицейские. 20-летний мичман Балтийского флота вовремя заметил девочку на подоконнике, с которого уже сорвался ее брат. Почему малыши остались без присмотра, выясняют следователи.

Беда произошла в тот момент, когда родители детей были на работе, бабушка ненадолго отлучилась из дома, а старшая сестра делала уроки.

Инцидент произошел на улице Яблоневой. Оказавшись без присмотра взрослых, двухлетние мальчик и девочка взобралась на подоконник, сумели открыть окно. По всей видимости, не удержавшись, малыш упал вниз и приземлился на козырек. Там сейчас можно видеть вмятину. По словам очевидцев, после этого малыш скатился и упал на плитку.

А в это время на карнизе, откуда только что выпал малыш, уже сидела его сестра. Рядом с домом, где живут близнецы, случайно оказался Павел Рудаков. По вечерам он занимается бегом как раз возле этого дома. Не раздумывая, Павел перескочил забор и поднялся на козырек.

«Ждал, пока ребенок упадет, готовился хоть как-то поймать. В тот момент я ни о чем не думал, что со мной может быть. Себя героем не считаю. Мне кажется, на моем месте каждый так бы поступил, если бы увидел такое. Потому что жизнь ребенка намного важнее, чем своя. Ребенок ничего не видел в жизни. Мне хоть и 20 лет, но я уже многое повидал», — рассказывает житель Калининградской области Павел Рудаков.

К счастью, травмы оказались не опасны для жизни. Как говорят в таких случаях – «родились в рубашке».

«У одного ребенка — перелом ключицы, у второго — нижней челюсти. Одному ребенку наложена повязка», — комментирует случившееся временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.

По факту происшествия Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку.

«Семья достаточно благополучная, полная, есть и мама, и папа. Говорить о том, что дети находились в каких-то условиях, опасных для жизни, или их воспитанием никто не занимался, преждевременно», — отмечает старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Павла Рудакова за смелость и находчивость в экстремальной ситуации лично поблагодарил глава калининградской полиции Игорь Илларионов. Чтобы избежать подобных инцидентов, правоохранители призывают родителей установить на окна блокираторы.