Мексиканцы избили россиянина, оскорбляющего жителей Канкуна

Один из участников драки получил ножевое ранение

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Жители города Канкун, Мексика, избили россиянина, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на ФАН.

По предварительной информации, конфликт между мексиканцами и россиянином вспыхнул по вине последнего. Пострадавший Алексей Макеев позволил себе без причины оскорблять местных жителей, за что поплатился своим здоровьем. Кроме того, свое непозволительное поведение мужчина снимал на видео и отправлял в Инетрнет.

В МИД Мексики сообщили, что сейчас здоровью и жизни россиянина ничего не угрожает. Также в ходе драки один из жителей Канкуна получил ножевое ранение. На данный момент мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице.