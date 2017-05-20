Латвия пытается переписать историю?

Иначе с какой нужно целью официально презентовать книгу о знаменитом концлагере, общий смысл которой сводится к одному - «Детям повезло, что они попали в Саласпилс»?

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Авторы книги «За этими воротами стонет земля. Саласпилсский лагерь: 1941-1944» уверяют, что известный своей жестокостью Саласпилсский лагерь был не концентрационным, а пересылочным. И все зверства фашистов в нем — выдумка.



Можно было бы подумать, что книгу написали совершенно несведущие в истории личности, но нет, ее написали ученые-историки Карлис Кангерис, Улдис Нейбургс и Рудите Виксне, у которых, несомненно, есть свободный доступ к архивным документам..



Так что они вполне сознательно опирались не на давно доказанные свидетельства ужасов, творившихся в Саласпилсе, а на воспоминания надзирателей лагеря. И теперь все нормальные люди должны сделать вид, что искренне верят в то, что те, кто, по сути, были, как минимум свидетелями, а вероятней всего и участниками преступлений, будут правдиво о них рассказывать.



Но самое интересное даже не то, что эта книга просто вышла в свет, а то, что ее издание финансировала Саласпилсская дума совместно с организацией «Латышский фонд», и то, что теперь книгу распространяют по школам, библиотекам и даже дарят туристам.



Не смотря на то, что авторы книги утверждают, что в лагере погибли не десятки тысяч человек, как считают ведущие мировые историки, а не более двух тысяч, а так же подвергают исторической ревизии и другие общепризнанные факты, существуют доказанные факты, что в Саласпилсском лагере в годы Второй мировой содержали детей, которых использовали как доноров для раненых немецких солдат. По разным оценкам, в лагере погибли до ста тысяч человек, которых морили голодом, расстреливали и травили газом, как и во всех остальных фашистских концентрационных лагерях, и естественно, не о каком «санатории» на базе Саласпилса и речи быть не может.



Называть лагерь смерти «пересылочным» и отвергать факты, доказывающие, что в Саласпилсском концлагере были убиты тысячи детей, из которых, в буквальном смысле, выкачивали кровь для солдат Вермахта, это не просто оправдывать фашизм, это попытка переписать историю и обелить своих соотечественников.

Корреспондент Вадим Хуланхов - о страшной пропаганде, на основе которой пишется официальная латвийская история:



Елена Грибун, узница лагеря Саласпилс: «В Саласпилс когда привезли, нас всех выгрузили из вагонов. Ну, думаем, слава богу, привезли. Может быть, хорошее место. Мы же не знали, куда нас привезли…»



Нацисты уверенно маршируют по улицам Риги, этих стариков здесь считают героями – бывших охранников концлагерей, карателей и прочих добровольных помощников СС.



Елена Грибун, узница лагеря Саласпилс: «Нас трое детей у мамы было. Я средняя была. И когда маленькую отнимали от матери, она ее держала, ее там, знаете, как возьмут и туда бросили. Мы там все плакали, этот момент не забыть никогда».



Лагерь Саласпилс до сих пор остается в числе самых страшных лагерей смерти. Сюда свозили не военнопленных – узниками были дети и их родители, все из близлежащих районов Белоруссии и России. За годы существования лагеря здесь погибли больше 100 тысяч человек. Но сегодня в Латвии с этим не согласны.



Карлис Кангерс, автор книги: «По нашим подсчётам через Саласпилсский лагерь прошли в лучшем случае 22 тысячи человек. 11 тысяч из них были политзаключённые, а 12 тысяч – это так называемые транзитные заключённые, которых перевозили из России и Белоруссии на работы в Германию».



Латвийские историки сейчас отрицают почти все и обвиняют Россию в нагнетании обстановки. Впрочем, это неудивительно – чествовать эсэсовцев и упрекать Советский союз и Россию здесь давно норма, которая пришла от тех же подручных Гиммлера, позорно разбежавшихся после войны по всему миру.



Владимир Симендей, историк, руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память»: «Тот градус желания довоевать с Советским Союзом, который был в этой эмиграции, он после 1991 года передался и тем историкам, которые были на территории Латвии».



Узники Саласпился, ничего не помнят о политзаключенных, но до сих пор хорошо помнят, как обходились с ними латвийские фашисты.



Елена Грибун, узница лагеря Саласпилс: «В окно и то не разрешали посмотреть. А хотелось же поглядеть в окно – а вдруг, маму где-нибудь увидим, а вдруг, вообще чего-нибудь увидим…»



Современные латвийские историки, издавшие очередной титанический труд, оправдывающий зверства фашистов, утверждают, что в лагере вполне можно было жить. Вероятно, потому что самим там не довелось побывать.



Улдис Нейбургс, автор книги: «Мы категорически отрицаем, что там умерли 7 тысяч детей. Мы знаем о том, что там всего было 3 тысячи детей и категорически отрицаем, что у детей брали кровь для лечения раненых немцев».



У Елены Грибун свои воспоминания о врачах. До сих пор четкие и ясные, словно не прошло больше 70 лет.



Елена Грибун, узница лагеря Саласпилс: «Дети болели. Плачут, кричат. А если совсем уж дети заболели, кто их там лечил? Никто не лечил. Они же умирали каждый день. Утром вывозили. Некоторые, может быть, еще и шевелились там».



Свою книгу латвийские историки позиционируют, как независимое расследование, призванное раз и навсегда успокоить мировую общественность. Только концы с концами, почему-то, не сходятся.



Владимир Симендей, историк, руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память»: «Общее представление ситуации, как будто это был совершенно малозначительный лагерь, который не представлял из себя ничего серьезного и значение которого специально якобы раздувалось в советское время, на мой взгляд, является наглым политическим памфлетом».



Авторы очередного монументального труда, обеляя военных преступников нарочно или по недоразумению выбрали не самый удачный день для презентации своей книги, что говорит, как минимум, об уровне их профессионализма.



Владимир Симендей, историк, руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память»: «Нарочито, в День памяти жертв Холокоста, 27 января – на мой взгляд, так это даже вызывающе, выпущена книга, которая, на мой взгляд, является спрэдом. То есть, на ней написано масло, а она содержит недопустимые включения».



Современные историки из стран, участвовавших в войне на стороне нацистов, ежегодно стараются оправдаться за своих предков. И каждый раз такие оправдания выглядят все нелепее.