Vladivostok Boat Show 2017 открылось во Владивостоке сегодня

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017 открылась 19 мая, на территории яхт-клуба "Семь футов", сообщает РИА VladNews. В течение всех трех дней жители Владивостока и гости города смогут полюбоваться на водную технику, квадроциклы, автомобили и, конечно же, легкие суда. Напомним, что в этом году мероприятие является одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума.

Выставка завершит свою работу в воскресение 21 мая в 17-00. По случаю завершения работы, на площадке перед главной сценой выставки состоится сальса вечеринка от танцевального центра «Этажи», где можно будет научиться танцевать сальсу под руководством опытных танцоров.

На мероприятии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.