Ученые: На Луне живут тысячи пришельцев‍

Специалисты считают, что встреча людей и пришельцев пройдет хорошо

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Ученый Джордж Грэхэм выложил в сеть видео, на котором, по его мнению, отчетливо видно несколько мест расположения инопланетян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Ученый считает, что отверстия на поверхности Луны - инопланетные базы.

Между тем, многие фантасты и уфологи склонны полагать, что первый контакт между людьми и инопланетянами должен пройти успешно: первые могут обучить людей новым технологиям и откроют ранее неизведанные ресурсы. Однако не все специалисты придерживаются мнения о том, что все пройдет положительно.

К примеру, известный ученый Стивен Хокинг считает, что встреча пришельцев и людей не принесет последним ничего хорошего. В случае, если же первый контакт пройдет положительно, дальнейшее развитие отношений предугадать невозможно.