Дональд Трамп готов решительно защищать интересы США за рубежом

Турне завершится на Сицилии

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Об этом американский президент сообщил мировой общественности на своей страничке в микроблоге Twitter:

"Готовлюсь к большой зарубежной поездке. Буду решительно защищать американские интересы — это то, что мне нравится делать!"

Дональд Трамп в свое первое зарубежное турне отбыл 19 мая. Для своего внешнеполитического дебюта он выбрал Ближний Восток. Сначала президент США собирается посетит Саудовскую Аравию, где темой его переговоров станут "достижение мира на Ближнем Востоке и борьба с ИГИЛ*". В повестке дня Трампа — переговоры с королём Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз ас-Саудом, а также выступление перед 50 лидерами мусульманских стран.

Далее 22-23 мая Израиль и Палестина. С израильскими и палестинскими лидерами Трамп собирается обсуждать перспективы "справедливого и прочного мира".

Потом президент США отправится в Ватикан, где встретится с папой Римским. На аудиенции с папой Франциском президент США намерен поднять темы "религиозной свободы, путей борьбы с религиозными притеснениями и торговлей людьми, сотрудничества в рамках гуманитарных миссий по всему миру".

Завершится зарубежный вояж Трампа в Европе. В Брюсселе 25 мая он примет участие в саммите НАТО. Там запланировано, в частности, выступление на открытии нового мемориала НАТО, посвященного "совместной борьбе" членов альянса. В основание мемориала положены кусок Берлинской стены и фрагмент разрушенного в ходе терактов 11 сентября 2001 года Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В своей речи Трамп собирается "подтвердить верность Америки альянсу и вновь выразить убеждение в том, что ради общего блага все члены организации должны делить между собой груз ответственности и иные общие тяготы".

Турне завершится на Сицилии 26 мая — на саммите стран "большой семерки".

* запрещенная в РФ террористическая группировка