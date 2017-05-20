Экс-чемпион мира по боксу погиб в ДТП

Авария произошла в окрестностях города Эрмосильо на северо-западе Мексики

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

В Мексике погиб экс-чемпион мира по версии WBA во втором наилегчайшем весе Давид Санчес, передает BoxingScene.

О трагедии сообщила мэрия города Эрмосильо (штат Сонора) на северо-западе Мексики. Информация появилась на официальной странице Twitter городских властей. Вместе с Давидом в машине находился и его брат Джонатан Санчес, который также погиб.

В последний раз Санчес выходил на ринг в апреле 2017 года. Он владел титулом чемпиона мира с января 2014 по сентябрь 2015 года. Затем уступил его Луису Консепсьону.