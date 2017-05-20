Светофор на мосту в Новолитовске создает проблемы автолюбителям Приморья

Водители застревают в длинной пробке

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Светофор, поставленный на месте временного моста в Новолитовске, доставляет автолюбителям массу проблем, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Светофор, который недавно установили на въезде на временный мост в Новолитовске, значительно затрудняет движение на данном участке трассы. Пока горит красный свет, собирается огромное количество автомобилей, которые ждут разрешающего сигнала светофора. Когда же загорается зеленый свет, многие автолюбители из колонны так и не успевают пересечь мост, повторно дожидаясь своей очереди. В результате, в обе стороны движения растягивается пробка.

Напомним, 23 февраля 2016 на 128 км краевой автодороги Артем-Находка-порт Восточный в районе поселка Новолитовск, Партизанский район, на трассе, связывающей Владивосток с Находной, рухнул мост. Два пролета автомобильного моста рухнули вниз с высоты четырехэтажного дома и увлекли за собой автомобиль. По словам очевидцев, находившиеся в момент обрушения люди в машине чудом не пострадали.

Немногим позже рядом с оставшимися от моста развалинами соорудили временный мост, который, судя по всему, теперь будет постоянным. Недавно на въезде был установлен светофор, который, скорее всего, контролирует нагрузку на мост. Въезжать на сооружение с двух сторон одновременно нельзя: для одной полосы горит красный свет, в то время, как другой разрешено продолжать движение.

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