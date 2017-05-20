В Приморье два брата изнасиловали 13-летнюю девочку

Уголовное дело направлено в суд

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Два несовершеннолетних брата напали на девочку 13 лет, а после изнасиловали ее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.

Инцидент случился в одном из сел Черниговского район, Приморский край. Подросто 16 лет и его брат, который, к слову сказать, был недавно освобожден от уголовной ответственности в связи с тем, что не достиг 14-летнего возраста, напали на несовершеннолетнюю девочку, а затем изнасиловали. Очень долгое время потерпевшая боялась сообщить о случившемся взрослым, но через несколько месяцев случайный свидетель происшествия сообщила об инцидент в правоохранительные органы.

В пресс-службу СУ СК РФ по Приморью корреспонденту агентства сообщили, что расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка завершено. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.