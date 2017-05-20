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Общество

Во Владивосток снова прибывает лайнер «Costa Victoria»

Лайнер заходит во Владивосток уже в четвертый раз
Фото: Семен Апасов, РИА VladNews Фото: Семен Апасов, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 мая, во Владивосток снова – уже четвертый раз и третий только в нынешнем месяце прибывает одно из крупнейших круизных судов мира – «Costa Victoria». Его швартовка у причала морского вокзала состоится в 13 часов.

Напомним, что со 2 мая во Владивостоке открылся новый сезон международных морских круизов. В целом же в нынешнем году столица Приморья ожидает рекордные для себя по количеству 13 заходов иностранных круизных лайнеров. А лайнер «Costa Victoria» владивостокцы увидят еще и 31 мая, а также 24 июля. Напомним, что первый заход этого судна во Владивосток состоялся в прошлом году, второй – 2 мая, а третий – 7 мая нынешнего года.  

Летом 2017 года ожидается шесть заходов круизных лайнеров в приморскую столицу. Так,в июне Владивосток посетят пассажиры кораблей Nippon Maru (7 июня), Asuka II (23 июня) и Costa NeoRomantica (26 июня). В июле во владивостокский порт зайдут Costa Victoria (24 июля) и Ocean Dream (31 июля). В августе ожидается только один круизный лайнер - Costa NeoRomantica, который прогостит в порту приморской столицы с 7 утра до 4 часов дня 19 августа.

Завершат круизный сезон во Владивостоке Pasific Venus и Costa NeoRomantica, которые посетят город 10 и 20 сентября соответственно.

Заход лайнеров всегда является мероприятием городского масштаба, которое сопровождается церемонией приветствия и ярмаркой с товарами национального производства. 

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