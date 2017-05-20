Ученые обнаружили воду на луне

Исследованы образцы грунта

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Ученые предположили, что в ядре и мантии Луны есть вода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету Daily.

После исследования образцов грунта земли был сделан вывод, что в ядре Луны содержится вода и лунный водород идентичен земному. Это может только свидетельствовать о том, что Луна является частью Земли. Последователи данной теории предполагают, что когда-то, когда Земля столкнулась с крупным космическим объектом, кусок планеты остался в Космосе.

Как использовать это знание - пока неизвестно. Но одно теперь можно сказать точно: на Луне есть вода.