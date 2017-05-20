Житель Владивостока похитил сумку с документами из авто

Мужчина задержан

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Житель Владивостока обратился в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России с сообщением о том, что его ограбили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Опросив заявителя и возможных свидетелей произошедшего, было установлено, что в ночное время у потерпевшего сработала автомобильная сигнализация. Выглянув в окно, он увидел, как неизвестный разбил окно его автомобиля марки Honda CR-V, открыто похитив сумку с документами, и скрылся в неизвестном направлении.

В ходе оперативно - разыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали ранее судимого 36-летнего жителя города Владивостока. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Похищенное обнаружено и возвращено потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.