В селе Рудная Пристань сгорел дом

Информации о пострадавших нет

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

В пожарно-спасательную службу Дальнегорского городского округа поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме, расположенном в селе Рудная Пристань на улице Колхозная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Через 10 минут по указанному адресу прибыли сотрудники пожарной охраны и незамедлительно приступили к тушению.

Общая площадь возгорания составила 370 кв. м. В результате случившегося никто не пострадал. Тушили пожар семь человек личного состава и две единицы техники.