Итальянцы придумали чехол на смартфон, который сможет заварить кофе

Теперь наслаждаться любимым напитком можно в любую минуту

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

В Италии создали аксессуар для телефона, который приготовит эспрессо в считанные секунды где угодно и когда угодно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Популярную Механику.

Как сообщает источник, заварить кофе теперь станет проще простого. Для этого будет достаточно вставить специальную так называемую кофейную пластину в чехол, после чего воспользоваться приложением, заранее установленным на смартфоне, которое и заварит кофе. Пластина и чехол будут продаваться не в комплектации.

Всего лишь за 6-8 секунд чехол сможет нагреть жидкость. Маленькая трубка, которая соединяет чехол и пластину с кофейными зернами, выполнена из специального сплава алюминия и кремния, что позволяет устройству выдерживать высокие температуры при этом не выделяя токсичных веществ.

В подарок к чехлу прилагается бонус в виде складной чашки, которую вполне можно будет использовать как брелок.