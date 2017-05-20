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В Спасске-Дальнем сгорел дом

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

В пожарно-спасательную службу городского округа Спасск-Дальний поступило сообщение о пожаре в доме на улице Береговая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.Оперативно на место происшествия прибыли сотрудники пожарной охраны. 

В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Вскоре была проведена разведка и установлен очаг возгорания. Установлено, что на кухне горели кресло и потолок, в спальне – домашние вещи, в гостиной – кондиционер и шторы на окнах.

Общая площадь пожара составила 9 кв. м. Погибших и пострадавших нет. По сигналу тревоги на тушение пожара прибыли четыре огнеборца и одна единица техники. 

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