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Российские банки пострадали от атаки вируса WannaCry

На данный момент последствия атак устранены
Фото: t-l.ru Фото: t-l.ru
Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

ЦБ рассказал, насколько пострадали российские банки от недавней кибер-атаки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

«По итогам рассылки вредоносного программного обеспечения WannaCry зафиксированы единичные факты компрометации ресурсов кредитных организаций», — констатировали представители регулятора.

Как стало известно, на данный момент угроза новых атак и последствия предыдущих были устранены в кратчайшие сроки. 

Кроме того, немногим ранее стали поступать жалобы от клиентов популярного оператора сотовой связи Мегафон, пользователи которого не смогли дозвониться до друг друга. Абоненты нескольких крупных городов, в том числе и Москвы, остались без связи, на что операторы посоветовали звонить через имеющиеся на телефоне мессенджеры. 

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