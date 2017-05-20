Российские банки пострадали от атаки вируса WannaCry

На данный момент последствия атак устранены

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

ЦБ рассказал, насколько пострадали российские банки от недавней кибер-атаки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

«По итогам рассылки вредоносного программного обеспечения WannaCry зафиксированы единичные факты компрометации ресурсов кредитных организаций», — констатировали представители регулятора.

Как стало известно, на данный момент угроза новых атак и последствия предыдущих были устранены в кратчайшие сроки.

Кроме того, немногим ранее стали поступать жалобы от клиентов популярного оператора сотовой связи Мегафон, пользователи которого не смогли дозвониться до друг друга. Абоненты нескольких крупных городов, в том числе и Москвы, остались без связи, на что операторы посоветовали звонить через имеющиеся на телефоне мессенджеры.