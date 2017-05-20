Российские банки пострадали от атаки вируса WannaCry

ЦБ рассказал, насколько пострадали российские банки от недавней кибер-атаки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.
«По итогам рассылки вредоносного программного обеспечения WannaCry зафиксированы единичные факты компрометации ресурсов кредитных организаций», — констатировали представители регулятора.
Как стало известно, на данный момент угроза новых атак и последствия предыдущих были устранены в кратчайшие сроки.
Кроме того, немногим ранее стали поступать жалобы от клиентов популярного оператора сотовой связи Мегафон, пользователи которого не смогли дозвониться до друг друга. Абоненты нескольких крупных городов, в том числе и Москвы, остались без связи, на что операторы посоветовали звонить через имеющиеся на телефоне мессенджеры.