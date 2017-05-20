За сутки в Приморье зарегистрировано 10 пожаров

Информации о пострадавших нет

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье была организована работа по тушению 10 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.

Была организована работа по тушению техногенных пожаров на территории Приморского края: в Дальнегорском городском округе и Черниговском муниципальном районе – ликвидация пожара в двухэтажном доме, расположенном на улице Колхозная в селе Рудная Пристань; тушение сарая в селе Дмитриевка на улице 1-я Колхозная.

На тушении было задействовано 74 человека личного состава и 24 единицы техники.