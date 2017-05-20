Гороскоп на 20 мая

Не откладывайте свои дела на потом

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Чтобы не упустить большие возможности, которые открывает перед вами сегодняшний гороскоп, не откладывайте свои дела на потом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001 Гороскоп. Не ищите оправданий лени и безынициативности, а решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу. Звезды подсказывают: если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, он может открыть перед вами новые удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья. Именно сегодня как никогда актуальна фраза: «мое здоровье – в моих руках». Ваш настрой на выздоровление может творить чудеса, действуя лучше любого лекарства.

Сегодня у Овна не лучший день для учебы, умственной работы и планирования – слишком много он может наделать ошибок. Если же Овну все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить сегодняшние планы в жизнь! Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать.

Сегодня Тельцу практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих – они и так будут на его стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Телец будет пользоваться повышенным спросом! Звезды гороскопа советуют ему потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать или не делать. Идеи Тельца сегодня будут выглядеть привлекательно, а слова – убедительно, так что он может рассчитывать на нужный результат.

Сегодняшний день Близнецам стоит посвятить обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее – это будет получаться у них лучше всего. А вот реализация проектов может проходить не столь гладко, поэтому Близнецам не стоит даже браться за важные дела. День наделяет их умением анализировать, а также выстраивать сложные, хитроумные схемы. Благодаря этому, Близнецы сегодня способны найти решение любой проблемы, а их планы на будущее будут основательны, глобальны и надежны, как Великая Китайская стена.

Сегодня – день, когда наибольший успех в любых делах Раку принесет сотрудничество с окружающими. В принципе, он может действовать и самостоятельно, на свой страх и риск, однако слаженные действия в команде позволят ему добиться своего быстрее и с лучшим результатом. Вообще, всего самого хорошего сегодня Раку стоит ждать от людей, которые находятся вокруг: не исключено, что кто-то из них подбросит интересную мысль, даст ценный совет или поделится позитивными новостями!

Сегодня гороскоп Льва обещает успех в делах, однако «виновной» в этом будет отнюдь не слепая удача. Звезды наделяют Льва решительностью, активностью и еще целым набором качеств, которые позволят ему с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела. Даже очень ненадежные и запутанные проекты сегодня могут оказаться Льву по плечу. А все потому, что он будет точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное – как.

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Деву о том, что между ней и ее планами могут встать препятствия. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть: вопросы, которые, как Дева думала, уже решены, сегодня способны повернуться неожиданной стороной и потребовать новых усилий. Впрочем, это вовсе не значит, что ее планы потерпят крах. Просто сегодня Деве придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.

Если сегодня у Весов не все получится, то виноваты в этом будут исключительно они сами. День предвещает им хорошие возможности, однако Весы могут не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Весы сегодня способны наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершали. Чтобы день оказался продуктивным, Весам не следует расслабляться. Залог их успеха – внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.

Сегодня Скорпион будет отличным дипломатом и при желании сумеет найти общий язык с кем угодно – и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что если у него накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды гороскопа советуют ему не откладывать разговор на другой день. Сегодня Скорпион сумеет донести свои чувства и мысли до собеседника и имеет все шансы на то, что его правильно поймут.

Сегодня Стрельцу будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее ему будет за это дело взяться: его гороскоп предполагает рассеянность и расслабление. Если же дела потребуют от Стрельца вмешательства, он способен затягивать их до бесконечности. Встать по будильнику, не опоздать на встречу, сделать уборку – все эти обычные дела сегодня будут казаться Стрельцу ненужными или требующими неоправданно больших усилий. Что ж, резервы организма не безграничны: звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня как следует отдохнуть, чтобы восстановить и физические, и душевные силы.

Сегодня Козерог, скорее всего, будет полностью удовлетворен течением своих дел – события обещают развиваться так, как он и планировал. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы, вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда. Другими словами, сегодня у Козерога вряд ли будет повод сетовать на обстоятельства, так что он способен буквально излучать позитив, щедро делясь своим хорошим настроением со всеми, кто находится с ним рядом.

Сегодня звезды гороскопа предупреждает Водолея о том, что ему может не хватить опыта или знаний для решения каких-то вопросов. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел, и отношений с людьми. Если Водолей сегодня не признается в своем невежестве, то рискует наделать ошибок. Единственный правильный путь – советоваться с окружающими: в работе Водолею сегодня будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте – назначить мудрого третейского судью.

Сегодня дела у Рыб обещают складываться удачно даже без особенных усилий с их стороны! Это один из немногих дней, когда желания Рыб будут совпадать с их возможностями. Не исключено, что судьба порадует Рыб приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами. Если же Рыбы планировали крупный проект или ответственный разговор – сегодня самое время осуществлять задуманное. Девизом дня для них должен стать: «Не бойся отправляться в путь, бойся оставаться на месте!».