Приморцев ждет жаркая суббота

Прогноз погоды на 20 мая

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 мая, погоду в Приморье определяет малоградиентное поле пониженного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +15...+30 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, во второй половине дня юго-восточный умеренный. Температура воздуха +21...+23 °C, в пригороде до +26°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, во второй половине дня южный умеренный. Температура воздуха +24...+26 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, во второй половине дня южный умеренный. Температура воздуха +21...+23 °C.