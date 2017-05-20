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Приморцев ждет жаркая суббота

Прогноз погоды на 20 мая
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 мая, погоду в Приморье определяет малоградиентное поле пониженного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +15...+30 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, во второй половине дня юго-восточный умеренный. Температура воздуха +21...+23 °C, в пригороде до +26°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, во второй половине дня южный умеренный. Температура воздуха +24...+26 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, во второй половине дня южный умеренный. Температура воздуха +21...+23 °C.

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