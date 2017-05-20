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Общество

Китайские медработники подрались во время операции

Разгневанная женщина бросается на оппонента с кулаками
Фото: скриншот из видео Фото: скриншот из видео
Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Шокирующий инцидент произошел в Китае – там между двумя медработниками в операционной возник конфликт и уладить свои противоречия на кулаках они решили прямо во время операции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал Shanghaiist.


По данным журналистов, видео драки медработников было снято в одной из больниц Ланькао (китайская провинция Хэнань) 12 мая. На кадрах ролика можно увидеть, как сначала с медбратом спорит медсестра, а тот швыряет ей в лицо перчатки. Разгневанная женщина бросается на оппонента с кулаками, на получает сильный отпор от мужчины в виде серии ответных ударов. Затем за потерпевшую вступаются другие присутствующие в операционной медики, которым из-за драки коллег приходится прервать операцию.

Корреспонденты издания Daily Mail в свою очередь выяснили, что оба участника драки предположительно находились в романтических отношениях. Мужчина-хирург в ходе операции якобы указал своей избраннице-медсестре на неправильное действие, а та с мнением возлюбленного не согласилась, что и спровоцировало конфликт.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция уезда Ланькао, а также руководство больницы, где произошла драка.

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