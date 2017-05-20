Россия ввела ограничения на поставки молочной продукции из Беларуси

Беларусские производители неоднократно уже получали предупреждения

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

С 19 мая Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввел временные ограничения на поставки в Россию молочной продукции из Беларуси, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Соответствующая информация опубликована на сайте надзорного ведомства.



Под запретом оказались поставки сухого молока, сыра и масла от нескольких беларусских предприятий. Так, в список производителей, продукция которых временно не может ввозиться в Россию, включены «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», «Молодечненский молочный комбинат», «Молочная компания Новогрудские дары», «Пружанский молочный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат» и его Любанский филиал.



В Россельхознадзоре объяснили, что послужило основанием для запрета на ввоз в Россию молочной продукции от этих производителей. По данным российских специалистов, эти предприятия неоднократно нарушали ветеринарно-санитарные требования ЕАЭС, в том числе добавляя в продукцию антибиотики. В ведомстве уточнили, что в продукции этих производителей повторно обнаружили линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин, а также тилозин.



Россельхознадзор отмечает, что ранее неоднократно предупреждал беларусских производителей о необходимости соблюдения требований России при изготовлении продукции, поставляемой на ее территорию.



В апреле президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили необходимость усиления контроля за поставками на территорию России через Беларусь продукции, включенной в санкционный список. Лукашенко заявил, что Беларусь не занимается реэкспортом санкционной продукции.