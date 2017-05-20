Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша мероприятий

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 20 и 21 мая – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

20 мая в 12 часов – час чтения «Читают все!» в библиотеке № 7 (ул. Калинина, 281, тел. 227-34-35). Вход свободный.

20 мая в 13 часов – виртуальный сплав по приморским рекам «Реки уссурийских просторов: Даубихэ и Улахэ» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8; тел. 244-02-94). Вход свободный.

20 мая в 14 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

20 мая в 14 часов – музыкальная сказка «Летела на ступе Баба-Яга» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

20 мая в 15 часов – уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21; 227-84-10), в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96) и в молодёжной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

20 мая в 16 часов – в Приморском краевом колледже искусств (ул. Русская, 40) свой творческий отчёт представят юные артисты муниципальной детской школы искусств № 3. На сцену выйдут воспитанников музыкально-хореографического отделения, хорового и эстрадного классов. Как сообщили в ДШИ № 3, хореографические номера представят юные артисты ансамбля эстрадного танца «Лада», ансамблей «Семицветики», «Резистенс», коллектива спортивно-бального танца «Траектория» и танцоры 2 класса. Кроме того, в концерте примут участие ребята из 1 класса и подготовительной группы. Настоящим украшением мероприятия станут вокальные и инструментальные номера. Вход свободный.

20 мая в 18 часов – майские поэтические чтения в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

21 мая в 11 часов – клуб китайского языка в библиотеке им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48, тел. 236-13-70). Вход свободный.

21 мая в 12 часов – школа маленького затейника в библиотеке № 3 (ул. Хабаровская, 19; тел. 245-32-63). Вход свободный.

21 мая в 12 часов – праздничным концертом «В службе честь» во Владивостоке отметят День Тихоокеанского флота. Творческая программа пройдёт в амфитеатре набережной Спортивной гавани. На сцену выйдут коллективы МБУК «Дом культуры «Традиции и современность». Среди них – народный хор «Дети войны», вокальные группы «Россияночка», «Серпантин», хор «Русская песня», народный хор «Улыбка» и другие артисты. В ходе концертной программы прозвучат вокальные композиции «Прощание славянки», «Ходили мы походами», «Ты Россия моя», «Усталая подлодка», «Златая Русь», «Андреевский флаг», «Дальневосточная» и другие песни о море, кораблях и России. Вход свободный.

21 мая в 14 часов – литературные встречи в рамках проекта «Литра» в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281, тел. 227-34-35). Вход свободный.

21 мая в 15 часов – игротека. Настольные развивающие игры для детей от 6 лет в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

21 мая в 16 часов – открытая встреча по китайскому языку от клуба международного общения «Билингва» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

Спортивные мероприятия

20 мая в 10 часов – в спорткомплекс ВГУЭС (ул. Гоголя, 41) пройдет чемпионат Владивостока по киокусинкай карате-до в дисциплинах кумите и ката. Мероприятие проводит Владивостокская городская общественная организация киокусинкай карате-до совместно с администрацией краевой столицы. Вход свободный.

20 мая в 11 часов – во Владивостоке в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет чемпионат Приморья по джиу-джитсу в дисциплинах ne-waza (борьба) и fighting-system (полный контакт). Вход свободный.

20 мая в 12 часов – во Владивостоке на территории конно-спортивного клуба «Фаворит» (пр. 100-летия Владивостока, 152а) пройдет первенство города по конному спорту, посвященное памяти Алексея Хомутова (создатель конно-спортивного клуба «Фаворит», внесший большей вклад в развитие конного спорта в Приморье). Вход свободный.

21 мая в 10 часов – на острове Русский (поселок Аякс, 22) на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России пройдет открытый кубок Владивостока по ушу. Соревнования проводятся при поддержке администрации города совместно с федерацией ушу приморской столицы. Вход свободный.

21 мая в 10 часов – в спорткомплекс ВГУЭС (ул. Гоголя, 41) состоится чемпионат Владивостока по киокусинкай карате-до в дисциплинах кумите и ката. Мероприятие проводит Владивостокская городская общественная организация киокусинкай карате-до совместно с администрацией краевой столицы. Вход свободный.

21 мая в 10 часов – на острове Русском в районе поселка Мелководный (Спортивный клуб острова) состоится первый этап кубка города по маунтинбайку «Проба сил». Организатор мероприятия – администрация Владивостока. Предварительные заявки принимаются в электронном виде на сайте www.x-bicycle.ru, на электронную почту: vladbike2012@mail.ru, подробности по телефону 8-914-066-2524.

21 мая в 11 часов – во Владивостоке в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет чемпионат Приморья по джиу-джитсу в дисциплинах duo-system (показательные выступления) и kakuto-system (полноконтактные поединки). Вход свободный.

21 мая в 11 часов – на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) пройдет второй этап чемпионата Владивостока по картингу. Соревнования проводятся при поддержке владивостокской федерации картинга. Вход свободный.

21 мая в 12 часов – во Владивостоке на территории конно-спортивного клуба «Фаворит» (пр. 100-летия Владивостока, 152а) пройдет первенство города по конному спорту, посвященное памяти Алексея Хомутова (создатель конно-спортивного клуба «Фаворит», внесший большей вклад в развитие конного спорта в Приморье). Вход свободный.