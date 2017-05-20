В администрации Владивостока взяли курс на «Новую высоту»

Для участников, зрителей и болельщиков во время каждого забега будет работать фан-зона

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

19 мая, в администрации Владивостока состоялась пресс-конференция с представителями управления развития физической культуры и массового спорта и организаторами «Гонки героев», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По словам организаторов, популярный забег с препятствиями в этом году пройдёт в Приморском крае в новом формате. Так, 27 мая местом проведения мероприятия «Гонка героев. Новая высота» впервые станет территория арт-парка «Штыковские пруды» (поселок Штыково, ул. Березовая, 9).

Основной формат мероприятия - массовый старт. Участники бегут по 150-200 человек с интервалом в полчаса. Необходимо будет преодолеть 9-километровую трассу и свыше 20 препятствий. Сами препятствия разработаны таким образом, чтобы бегуны при прохождении трассы задействовали все группы мышц. «Герои» будут преодолевать «рукоходы», тоннели и даже «полосы разведчика».

Для участников, зрителей и болельщиков во время каждого забега будет работать фан-зона со спортивными и детскими площадками. Здесь можно будет пострелять из лука и арбалета, получить советы от кроссфит-специалистов, поиграть в настольные игры, сделать гравировку на памятном жетоне и многое другое.

Участники совещания также обсудили предстоящий 21 мая полумарафон «ЗаБег». Его тоже проводят организаторы «Гонки героев». Помимо главного города Приморья и Северной столицы беговое событие пройдет в Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Москве, Екатеринбурге и Красноярске. Главная особенностью «ЗаБега» в том, что его старт во всех регионах страны состоится одновременно, а по итогам легкоатлетической гонки будет названа неофициальная столица бега России.

«Хочу напомнить, что 21 мая с 14 часов на время проведения мероприятия будут перекрыты несколько улиц Владивостока, поэтому призываю участников забега заранее выезжать из дома. Кроме того, обязательным условием для участия в забеге является наличие медицинского допуска. Безопасность всех участников забега - это неотъемлемая часть любого спортивного мероприятия. Что касается «Гонки Героев. Новая высота», то она станет, как мне кажется, отличной альтернативой многим видам активного отдыха владивостокцев», - рассказала начальник управления развития массового спорта и физической культуры администрации Владивостока Юлия Вельбик.