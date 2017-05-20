В Китае начали добычу «горючего льда», который может заменить нефть и газ

В «горючем льде» содержится 99,5% метана

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

В Поднебесной было объявлено о новой революции. Правда речь идет о не совсем традиционной революции. Об углеводородной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Впервые в мире китайские нефтяники добыли с океанического дна в Южно-Китайском море «горючий лед». Это соединение воды и природного газа, которое при воздействии разных температур превратилось в кристаллическое вещество.



В общем-то, в самом углеводороде «революционного» ничего нет. Даже у нас в России его запасы обширны. Однако до сих пор его никто не добывал. Это не делалось по разным причинам, в том числе по финансовым и технологическим.



«То, что мы успешно осуществили добычу этого полезного ископаемого, говорит о том, что в плане теоретической базы, технологий Китай в данном направлении достиг беспрецедентных успехов. Наша страна заняла передовые позиции по добыче «горючего льда» - отметил Ли Цзиньф, представитель министерства земельных и природных ресурсов КНР. Также Ли Цзиньф добавил, что это событие он ставит в один ряд со «сланцевой революцией» в США.



И действительно, если Китай сможет вывести добычу углеводорода на промышленный уровень, это будет еще один очень важный козырь за первенство в списке самых развитых экономик мира.



На заметку, подводная скважина находится в 285 километрах от Гонконга. Первые образцы были доставлены из глубины более 1,2 километра. Добыто 120 куб.метра нового энергоносителя. В «горючем льде» содержится 99,5% метана. Один метр вещества является эквивалентом 160 куб. метрам природного газа в парообразном состоянии. Если машина будет заряжена «горючим льдом», то 100 литров должно хватить на расстояние в 50 тысяч километров. В общем-то, новая технология вполне может обвалить до критических отметок мировые цены на нефть и природный газ. Хотя пока все это планы на будущее.