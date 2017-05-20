Медленный интернет опасен для здоровья, - ученые

Данное состояние можно сравнить с просмотром фильмов ужасов

Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Ученые из Дании в ходе исследования выяснили, что медленный интернет опасен для здоровья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали 200 добровольцев, которым нужно было просматривать видеоролики на планшетах и смартфонах. В этот момент участникам измеряли скорость движения глазного яблока, активность мозга, сердечный ритм.

Результат показал, что при нормальной скорости воспроизведения картинки в работе организма изменений не было, но при отставании на 5 секунд, значительно учащался пульс.

По словам ученых, что полученные данные указывают на серьезное эмоциональное напряжение, которое испытывает человек при замедлении скорости интернета. Данное состояние можно сравнить с просмотром фильмов ужасов. Соответственно, если пользователь все время сталкивается с проблемами со скоростью соединения, он впадает в стрессовое состояние.