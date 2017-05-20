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Общество

Стала известна пищевая ценность выбрасываемой людьми еды

Новое исследование американских ученых
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 20 мая , РИА Vladnews.

Магазины и покупатели ежедневно выбрасывают пищу, энергетическая ценность которой равна 60% среднего дневного рациона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Нехватка продуктов питания - проблема, которая касается не только экономически неблагополучных стран мира. Согласно подсчетам Министерства сельского хозяйства США, в 2015 году только 87,3% американских домохозяйств были полностью обеспечены продуктами и отвечали требованиям продовольственной безопасности. 7,7% испытывали определенные затруднения, а представителям 5% домохозяйств регулярно приходилось пропускать некоторые приемы пищи или есть гораздо меньше, чем хотелось бы.

Поскольку регулярное питание до сих пор доступно не всем, особое внимание экспертов привлекает проблема выброшенных продуктов. По данным газеты Guardian, ежегодно в мире выбрасывается около трети всей произведенной продукции. Ее отправляют на свалку и производители, и крупные сети магазинов, и покупатели. Часто эти продукты отвечают всем требованиям качества, но идут на выброс из-за «неидеального» внешнего вида.

Исследователи из Университета Джона Хопкинса подсчитали пищевую ценность продуктов, которые ежегодно выбрасываются в США. Ученые использовали информацию о содержании питательных веществ в продуктах питания, представленную в базе данных National Nutrient Database for Standard Reference, созданной Министерством сельского хозяйства США. В работе проанализированы 213 товаров, которые часто выбрасывают в США согласно данным о доступности пищи, скорректированных с учетом убытков (Loss-Adjusted Food Availability data series, подсчеты Министерства сельского хозяйства США).

Согласно исследованию, в общем объеме выброшенных продуктов в США на одного человека в день приходится 146 г углеводов, 33 г белков, 57 г жиров. В пище присутствует немало биологически значимых элементов: в день средний американец выбрасывает 880 мг калия, 450 мг фосфора, 286 мг кальция. Также ученые исследовали калорийность ежегодно выбрасываемых продуктов и установили, что в них содержится около 1217 ккал на человека в день. Это около 60% средней нормы потребления калорий для человека, ведущего сидячий образ жизни (2000 ккал в день).

В работе учитывались данные о продуктах, «списанных» на стадии производства и в магазинах, а также о тех, которые выбрасывают потребители. Ученые надеются, что их исследование поможет и продавцам, и покупателям более осознанно относиться к объемам закупок. Это особенно важно, если учесть, что в рационе многих людей не хватает важных биологически значимых элементов. Например, взрослой женщине рекомендуется употреблять около 18 мг железа в день, но средняя американка получает 13,6 мг. При этом, согласно подсчетам ученых, ежедневно с пищевыми продуктами в США выбрасывается 5,3 мг железа на человека. 

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