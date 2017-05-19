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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев: Мне есть, чем гордиться

Временно отстраненный глава Владивостока опубликовал новый пост в социальной сети
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности главы Владивостока Игорь Пушкарев опубликовал новый пост в социальной сети, где поблагодарил избирателей, которые проголосовали за него в 2008 году, оказав доверие, сообщает РИА VladNews.

- В 2008 году 18 мая жители Владивостока избрали меня главой города. Прошло 9 лет. Спасибо всем, кто оказал мне доверие и в первые выборы в 2008 г. и во вторые в 2013 г. Последний год моя команда работает, к сожалению, без меня, но я рад, что она остается верна общему курсу, намеченному нами на развитие Владивостока, - написал Игорь Пушкарев. - Все эти годы я работал честно, на совесть, на благо города и его жителей. Многое удалось сделать: детские сады и спортивные площадки, новые жилые дома, библиотеки, фонтаны и набережные, новые дороги и гранитные тротуары, скверы и парки, памятники и мемориальные доски, забота о ветеранах, поддержка инвалидов, проекты для молодежи, подпорные стены и лестницы, ремонт домов и замена лифтов, множество возвращённых в муниципальную собственность объектов, школа Управдом, муниципальный транспорт, дорожные пылесосы и моечные машины, освещение улиц и архитектурная подсветка зданий, Берег здоровья, ВКАД и многое другое.

Игорь Пушкарев заявил, что за 9 лет его работы в должности главы Владивостока ему есть чем гордиться. И он готов доказывать и дальше свою невиновность не только следователям, но и жителя города.

- Мне есть чем гордиться, и я не жалею ни о чем, что было сделано в городе. Годы моей работы в должности главы Владивостока пришлись на одни из самых по-хорошему "горячих" лет его развития. Считаю, что рост и улучшение жизни во Владивостоке - это ключевой критерий успешности развития Приморского края и Дальнего Востока. Я уверен, что докажу свою невиновность, докажу не следователям, потому что они знают что нет ущерба, а докажу это жителям города и Приморского края. Какие бы испытания не посылала нам судьба, но наперекор ситуативным обстоятельствам, мы должны оставаться людьми и быть честны перед теми, кто тебе доверяет, - подытожил Игорь Пушкарев.

Напомним, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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