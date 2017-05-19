Курс валют на 19 мая

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.46 рублей, а евро - 63.99 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что резкого изменения курса рубля не стоит ожидать до августа текущего года. В августе заканчивается срок действия соглашения с нефтедобывающими странами. После этого периода курс рубля будет зависеть от дальнейших договорённостей, однако, по словам Анатолия Аксакова, положение рубля улучшится к осени.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке Уссури за 57.65 рублей, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 57.00 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Азиатско-Тихоокеанском банке за 64.18 рубля, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 63.50 рубля за один евро.