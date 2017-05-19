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Фоторепортажи

"Домовой контроль" отметил день рождения

Жители Владивостока вышли на арт-субботник
Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 19 мая, независимая общественная организация "Домовой контроль" отметила свой четвертый день рождения, проведя совместно с жителями микрорайона Снеговая падь арт-субботник. Это уже третья подобная акция по облагораживанию дворовых объектов, организованная членами этой организации, сообщает РИА VladNews.

На этот раз трансформаторная будка, находящаяся возле дома по адресу Адмирала Горшкова, 40, превратилась в настоящий морской пейзаж. Организаторы мероприятия сообщили, что сам микрорайон находится далеко от морского берега, но теперь у них есть свой "вид на море" из окна.

«Мы решили сегодня нарисовать все, что ассоциируется с Владивостоком: море, пейзаж, корабли, чайки. Сам район далеко от моря, так пусть у них будет на придомовой территории свой кусочек моря. На удивление приятно, что очень много неравнодушных жителей района пришли и с большой ответственностью подошли к разрисовке стены. Каждому хочется внести свой вклад в облагораживании придомовой территории",- рассказала Наталья Плотникова, художник.

В арт-субботнике приняло участие около 40 жителей микрорайона Снеговая падь. Однако не только взрослые сегодня усердно потрудились вместе с сотрудниками организации "Домовой контроль". С большим интересом к мероприятию подошли и дети, которые практически всегда были чем-то заняты, а порой принимали на себя самые ответственные задания по покраске стены.

Руководитель организации Наталья Войновская сообщила, что мечта всех сотрудников организации "Домовой контроль"- сделать так, чтобы каждая придомовая территория Владивостока была ухоженной и красивой.

"Главная задача нашей организации - сделать жизнь в городе лучше и комфортней. Считаю, что это очень хорошие начинания. А сегодняшний арт-субботник проходит под девизом «Мы любим Владивосток». И теперь у жителей микрорайона Снеговая падь новый красивый объект на придомовой территории. Потому что мечта у нас такая, чтобы все придомовые территории Владивостока были ухоженные и красивые", сообщила Наталья Войновская, руководитель независимой общественной организации "Домовой контроль".

Напомним, «Домовой контроль» был создан 20 мая 2013 года, его руководитель – Наталья Войновская. Организация оказывает помощь жителям приморской столицы, разъясняя нюансы жилищного законодательства, помогая выбрать совет многоквартирного дома, а также грамотного и эффективного управдома, проводит юридические консультации, защищает интересы собственников в спорах с управляющими компаниями. Члены «Домового контроля» участвуют в работе организации городской школы жилищного просвещения «Управдом», выступая на семинарах в качестве спикеров. И все это делается на бесплатной основе.

За четыре года работы «Домовой контроль» помог 27 тысячам жителей Владивостока.

Автор фоторепортажа: Маргарита Рябикова, РИА VladNews

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