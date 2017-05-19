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«Поднять паруса»: Vladivostok Boat Show 2017 открылось во Владивостоке сегодня!

Для посетителей приготовлена обширная развлекательная программа
Фото: организаторы Фото: организаторы
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017 открылась сегодня, 19 мая, на территории яхт-клуба "Семь футов". В течение всех трех дней жители Владивостока и гости города смогут полюбоваться на водную технику, квадроциклы, автомобили и, конечно же, легкие суда. Напомним, что в этом году мероприятие является одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума.

Для посетителей приготовлена обширная развлекательная программа, учитывающая интересы как взрослых гостей, так и детей. Это традиционные тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования от компаний участников, серия регат «Гонка под парусом», выступления музыкальных коллективов, конкурсы и розыгрыши от партнеров выставки, возможность выиграть SamsungGalaxyS8.

Во Vladivostok Boat Show принимают участие компании, предлагающие товары для яхтинга, спорта, отдыха, рыбалки, навигационное оборудование, услуги по кредитованию и страхованию, обучение дайвингу и яхтингу, и это далеко не все, что будет представлено на выставке. Яхты и катера, автомобили, водная техника, квадроциклы и прочее.

Выставка завершит свою работу в воскресение 21 мая в 17-00. По случаю завершения работы, на площадке перед главной сценой выставки состоится сальса вечеринка от танцевального центра «Этажи», где можно будет научиться танцевать сальсу под руководством опытных танцоров.

Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.

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