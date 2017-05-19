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Общество

«Готовим на веранде» с VIII каналом и радио «Лемма».

Командам нужно будет приготовить три блюда
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

«8 канал» совместно с радио «Лемма» объявляет о старте ежегодного, самого вкусного конкурса под названием «Готовим на веранде». Если вы любите готовить всей семьёй, организацией или вы с друзьями прирождённые кулинары – тогда этот конкурс создан специально для Вас! Само мероприятие состоится 24 июня (начало в 11:00) на уютной летней веранде развлекательного комплекса «Фабрика» (пр-т 100-летия Владивостока, 54а). Чтобы принять участие в конкурсе нужно прислать заявку до 20 июня на электронный ящик: 8-konkurs@mail.ru. К заявке нужно обязательно прикрепить фото команды, указать Ф.И.О., номер телефона, а также написать несколько слов о своей «банде». В течение двух дней вам ответят организаторы мероприятия и проинформируют о дальнейших указаниях. Максимальное количество участников в одной команде должно быть не более трёх человек, остальные могут просто поболеть за «своих».

В день конкурса у каждой команды должно быть готово название и девиз, которое они представят членам жюри. Заранее, «8 канал» и радио «Лемма» приготовят для каждой команды идентичный набор для приготовления трёх блюд.

На приготовление каждого блюда будет регламентировано время. После приготовления каждого блюда, его будет оценивать компетентное жюри. Основными критериями оценки будут являться: оригинальность названия, креативное оформление блюда и, конечно же, вкус!

Пока «шеф-повара» будут следить за едой, остальные участники команд могут быть задействованы в различных конкурсах от ведущего за отдельные призы. Также, каждая команда может проявить себя не только в кулинарных умениях, но и приготовить творческий номер, например, спеть песню, рассказать стихотворение и т.п. За это команды получат дополнительный балл.

Абсолютно каждая команда получит подарки от спонсоров проекта, а победитель проекта «Готовим на веранде» получит главный приз! Помимо этого, как участников, так и болельщиков ждёт море позитивных эмоций!!!

Партнёр акции – развлекательный комплекс «Фабрика». Адрес: пр-т 100-летия Владивостока, 54а.

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