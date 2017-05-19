Потепление климата связали с каннибализмом

Доказано на примере стрекоз

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Чем теплее, тем выше шансы быть съеденным представителями своего вида. Такой эксперимент проводили на стрекозах, но не исключено, что выявленная закономерность распространяется и на другие виды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Каннибализм, то есть поедание особей своего вида, свойственен многим животным. Среди членистоногих каннибализм в виде поедания самца самкой широко распространен у пауков. У насекомых он встречается реже и обычно связан с недостатком еды или большей доступностью особей своего вида в качестве таковой. К исключениям относятся стрекозы, у которых поедание себе подобных — один из способов отбора сильнейших и практикуется вне зависимости от наличия другой еды. Этому способствуют образ жизни и способ охоты: стрекоза на стадии личинки, как правило, склонна охотиться из засады, используя для этого относительно небольшую территорию. Разумеется, появление на ней «родственников», питающихся тем же способом, совершенно излишне. Тут кто кого съест первым.

Команда исследователей из Университета Торонто проверила, насколько изменение температуры окружающей среды приближает нас к гастрономическим ужасам. Для эксперимента использовались нимфы (личинки) равнокрылых стрекоз, распространенных в Северной Америке. Две группы личинок были помещены в аквариумы разной температуры: 18 и 24 градуса Цельсия. Там они росли и попутно выясняли отношения друг с другом.

Оказалось, что большая температура способствует большему различию в размерах личинок и их более жесткому восприятию друг друга. То есть, выражаясь проще, каннибализм чаще проявлялся в более теплой среде. Об этом ученые сообщили в журнале Biology Letters.

Выявленная закономерность, безусловно, связана с внутривидовой изменчивостью темпов роста и размеров отдельных особей. Очень вероятно, что при недостатке корма эволюционно выигрышной окажется стратегия замедленного роста: особям меньших размеров проще прокормиться. Пока же следует констатировать, что трофические взаимодействия склонны к изменению вместе с температурой среды.

Авторы полагают, что полученные результаты, скорее всего, окажутся справедливыми не только для равнокрылых стрекоз.