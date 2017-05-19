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Общество

ДВФУ оставят без горячей воды

Гидравлические испытания начнутся в понедельник
Фото: 1ZOOM.RU Фото: 1ZOOM.RU
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

С понедельника, 22 мая, на острове Русский во Владивостоке начнутся гидравлические испытания. Сотрудники Дальневосточной энергетической управляющей компании начнут проверку магистральной теплосети острова. Объекты Дальневосточного федерального университета останутся без централизованного горячего водоснабжения на неделю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВЭУК. Однако подача горячей воды в медцентр ДВФУ сохранится: для этого будет задействована резервная блочно-модульная котельная.

- Это плановые работы. Как и во всем городе, - сказал глава пресс-службы ДВФУ Алексей Магаляс. - Придётся потерпеть.

Кроме того, перед началом следующего отопительного периода специалисты проведут второй этап гидравлических испытаний, в том числе на мини-ТЭЦ «Океанариум». Энергетикам предстоит выполнить регламентные работы по подготовке оборудования станций, сформировать нормативный неснижаемый запас резервного топлива и материалов.

Всего на острове Русский располагаются три мини-ТЭЦ.

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