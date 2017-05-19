Еще одного велосипедиста сбили в Уссурийске

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошло еще одно ДТП с участием велосипедиста, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в Уссурийске, в районе пересечения улиц Некрасова - Крестьянская. По предварительной информации, правила дорожного движения нарушил велосипедист, который, вместо того, чтобы везти свой транспорт рядом во время перехода по пешеходному переходу, пересек трассу на велосипеде. Судя по всему, водитель легкового автомобиля не успел вовремя отреагировать на внезапно выскочившего велосипедиста и сбил его.

По информации источника агентства, велосипедист жив.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в Уссурийске сбили велосипедиста.

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