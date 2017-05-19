В воскресенье Владивосток накроют дожди

В субботу будет тепло

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

В минувшие сутки в континентальных районах Приморья было жарко. Воздух прогрелся до +22…+31 °C, и лишь в южных районах, укрытых низкой облачностью и туманом, оказалось прохладнее, +14…+20 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке вчера было облачно, шла морось. Город оказался самым холодным: максимальная температура воздуха составила +11…+12 °C. На Второй Речке и в пригороде прояснило, воздух прогрелся до +15…+17 °C. Ночью город окутал туман, температура понизилась от дневной всего на 1–3 градуса.

Сегодня, 19 мая, в Приморье облачно, без осадков.

В континентальных районах день будет жарким, воздух прогреется до +25…+35 °C, в прибрежных районах по-прежнему прохладнее, +15…+22 °C.

Во Владивостоке облачно с прояснением, без осадков, ветер свежий. Температура воздуха во второй половине дня +17…+22 °C, в пригороде до +24 °C.

Ближайшей ночью над Приморским краем будут смещаться атмосферные фронтальные разделы, местами пройдут кратковременные дожди. К утру фронтальные разделы покинут край, осадки прекратятся. Минимальная температура ночью сохранится без существенного изменения.

В субботу днем за фронтами на Приморье распространится гребень антициклона. Ветер в средней тропосфере с юго-западного поменяется на северо-западный, вследствие чего придет более прохладная воздушная масса. Жара в Приморье спадет, воздух прогреется до +18…+23 °C, на юге до +30 °C.

Во Владивостоке осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный, ночью до сильного. Минимальная температура +11…+13 °C, днем воздух прогреется до +20…+23 °C.

В воскресенье синоптическая ситуация изменится. Приморье окажется во власти циклона. Местами пройдут дожди различной интенсивности. Фон температуры воздуха ночью и днем понизится на 1–3 градуса.

Во Владивостоке в ночь с субботы на воскресенье пройдет небольшой, временами умеренный дождь, температура понизится до +9…+11 °C.

Утром 21 мая в городе сохранится небольшой дождь, днем переменная облачность, +16…+18 °C.