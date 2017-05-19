Владивостокцы тренируются на всероссийский «ЗаБег»

Команда «Морской десант» открывает предстоящий полумарафон

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялась групповая тренировка Work out от главного инструктора "Гонки Героев" Алексея Фирсова на территории 53 школы.

Как сообщает корреспондент РИА VladNews, в связи с предстоящим полумарафоном «ЗаБег» Алексей Фирсов проводит тренировки для всех желающих. Несмотря на погодные условия, тренеровка прошла эффективно и интересно.

Напомним, уже в это воскресенье пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег», в котором по всей России одновременно побегут около 40 000 человек.

Отличительной чертой "ЗаБега" в Приморье является участие команды "Морской десант", в состав которого вошли известные в регионе артисты, представители шоу-бизнеса, опытные фитнес-тренеры и титулованные спортсмены. В состав команды входят такие личности как Люся Алексеенко, известна под псевдонимом ЛюSea, Роман Полтарак , Илья Ковалёв и другие.

- Я являюсь частью команды «Морской десант», которая будет открывать этот замечательный забег, - прокомментировал Роман Полтарак.

- Так как я буду выступать перед забегом, то я пробегу небольшую дистанцию 5 км. Алексей Фирсов замечательный тренер, доступно и интересно показывает упражнения, а также поднимает боевой дух, что важно перед такими мероприятиями, – поделилась Люся Алексеенко.

Отметим, в рамках «ЗаБега» 27 мая на Штыковских прудах пройдет открытие сезона «Гонки Героев». Алексей Фирсов, как главный инструктор, проводит подготовку инструкторов на данное мероприятие. Каждый желающий может стать инструктором на фитнес-фестивале, пройдя определенные нормативы.

«Гонка Героев» имеет название «Новая высота», фитнес-фестиваль значительно отличается от военной «Гонки Героев». Если в военной бежали команды по десять человек, то в «Новой высоте» будет массовая пробежка, в которой участники пробегут волной.