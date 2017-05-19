Гостиницы ДВФУ стали доступны для бронирования через интернет

Ранее там могли жить только гости и участники различных конференций и форумов

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Гостиницы в кампусе ДВФУ на острове Русском будут доступны для всех туристов из России и зарубежья. Как рассказал и.о. ректора университета Никита Анисимов, в ближайшее время номера в них можно будет забронировать через системы «Броневик», «Букинг» и несколько других, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Выступая на открытии третьего Тихоокеанском туристского форума, глава ДВФУ отметил, что кампус университета становится объектом туризма, поскольку на острове много достопримечательностей. По его словам, цель университета - стать одним из узнаваемых символов Дальнего Востока для жителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее гостиницы ДВФУ были доступны только для приглашенных гостей и участников различных конференций и форумов.