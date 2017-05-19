Битая керамика дороже золота

Уникальную коллекцию можно увидеть в музее Арсеньева

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Презентацию артефактов приурочили к знаковому для хранителей празднику – Дню музеев, сообщает корреспондент РИА VladNews. И если рядовому посетителю музея экспонаты могут показаться скромными и невзрачными, то у специалистов мнение полностью противоположное.

- Здесь представлены как типичные экспонаты Янковской археологическая культуры (IX-VIII век до н. э.), которые хорошо известны специалистам, так и совершенно уникальные и ранее не знакомые вещи, - рассказала Нина Керчелаева, главный хранитель музея имени Арсеньева. - Занимающий центральную часть выставки полуметровый кувшин для воды – пока самый большой из найденных археологами. Кроме того, восстановленные глиняные блюда, похоже, использовались в качестве жаровен или светильников. И если раньше считалось, что светильники того времени устанавливались на подставки под потолком, то теперь эту версию придется пересмотреть.

Сотрудники музея выразили благодарность специалистам научно-производственного центра историко-культурной экспертизы, благодаря кропотливой работе которых ценные исторические находки вернулись из тьмы веков для всеобщего обозрения.