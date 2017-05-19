Надпись из живых цветов «Владивосток» и сосны густоцветковые украсили столицу Приморья

Озеленители провели покос травы на газоне, подстригли кустарники и подготовили буквы

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

С каждым днём Владивосток всё больше расцветает, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ежедневно высаживают на городских клумбах и газонах разнообразные цветы. Тюльпаны, которые радовали жителей города ранней весной, теперь меняют на однолетние бегонии, пеларгонии, цинерарии, тагетисы, анютины глазки и многие другие цветы различной палитры. К завершению посадочного сезона городские цветники украсят порядка 400 тысяч цветов.

Городские озеленители приступили к высадке цветов на одной из главных городских клумб. Надпись «Владивосток» из 7000 живых цветов украсит склон в районе остановки общественного транспорта «Молодёжная». Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» высаживают здесь розовую бегонию.

Как рассказала заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства администрации города Екатерина Золотоева, озеленители провели покос травы на газоне, подстригли кустарники, подготовили буквы надписи «Владивосток» к высадке цветов.

«Специалисты приступили к высадке бегоний вчера, 18 мая. Сегодня надпись будет полностью высажена цветами. Традиционно здесь высаживаем бегонию, которая прекрасно растёт в нашем климате, но требует ухода – полив, прищипка, прополка. При правильном уходе эта цветочная композиция будет радовать жителей и гостей Владивостока до поздней осени», - подчеркнула Екатерина Золотоева.

Стоит отметить, что сейчас городские озеленители продолжают работы по формовочной обрезке кустарников, покосу травы на газонах, высадке однолетних цветов на те места, где уже отцвели тюльпаны, а также на клумбы и цветники во всех районах приморской столицы.

Кроме того, в сквере Городов побратимов высадили 13 сосен густоцветковых, которые в будущем будут сформированы в технике ниваки, которая близка к бонсай. С предложением создать в городе маленький японский парк выступил житель Владивостока Юрий Щербак, а администрация Владивостока идею поддержала. Уже через год - после того, как вечнозелёные сосны приживутся, Юрий и городские озеленители приступят к обрезке и формированию бонсай из высаженных сосен. А через 4-5 лет жители и гости Владивостока увидят красивую законченную композицию в одном из живописных мест Владивостока.