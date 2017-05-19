В Приморье возбуждено несколько дел о нарушении качества и безопасности непищевых товаров

По итогам 1 квартала 2017 года

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

В 1 квартале 2017 года Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю продолжена реализация полномочий госнадзора за качеством и безопасностью непродовольственных товаров в области соблюдения требований законодательства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Исследована 21 проба непродовольственных товаров, из них 7 проб на соблюдение требований качества и безопасности Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 005/2011 «О безопасности упаковки», 2 пробы на соблюдение требований ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», 2 пробы на соблюдение требований ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», 10 проб на соблюдение требований ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Из 21 исследованной пробы 2 пробы, исследованных в рамках ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», не соответствуют нормативам по показателям маркировки, остальные пробы соответствуют установленным законодательством требованиям.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 6 протоколов об административных правонарушениях на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и ответственных должностных лиц по ч.1 и ч.2 ст.14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, наложено штрафных санкций на сумму 470 тыс. руб., в т.ч. за нарушение требований ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» составлен 1 протокол по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, на индивидуального предпринимателя наложены штрафные санкции в размере 20 тыс. руб.

Вся информация о не соответствии непродовольственных товаров требованиям качества и безопасности заносится в государственный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) в раздел «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям».

Всего за период действия раздела с 24.10.2016 по настоящее время в раздел внесено 79 уведомлений о непродовольственной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, из них 36 уведомлений о продукции, не соответствующей требованиям Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности продукции легкой промышленности» ТР ТС 017/2011.

Уважаемые потребители, в случае приобретения непродовольственного товара, вызывающего у Вас обоснованные сомнения в его качестве и безопасности, с 01.01.2017 года до направления обращения в орган государственного надзора необходимо соблюсти обязательный претензионный порядок обращения к продавцу с изложением в претензии своих требований.

В дальнейшем рекомендуем обратиться в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю с заявлением о проведении контрольно-надзорных мероприятий с отбором продукции на лабораторные исследования по показателям безопасности с приложением к обращению копии претензии и ответа на нее.