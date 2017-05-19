Александр Галушка рассказал о ТОР на острове Русский

Уже 8 инвесторов хотят создать там свои проекты на 50 миллиардов рублей

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

На острове Русский к 2018 году будет создана территория опережающего развития, заявил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«До конца 2017 года мы обеспечим принятие решение о создании ТОРа на острове Русский», - отметил Александр Галушка, выступая на коллегии Минвостокразвития. Он отметил, что уже 8 инвесторов подтвердили свое желание реализовать свои проекты в этой ТОР на сумму 50 миллиардов рублей.

«Среди них Центр ядерной медицины, Инженерный центр ДЦСС (Дальневосточного центра судоремонта и судостроения - прим.ред.), новые гостиничные и туристические комплексы», - добавил глава ведомства.