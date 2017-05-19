Кофе спасет от облысения, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Немецкие ученые в ходе исследования установили, что кофеин стимулирует рост волос, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

По словам специалистов, кофеин также может блокировать процессы, приводящие к потере волос по типу мужской аллопеции.

Специалисты провели исследование в ходе которого взяли биопсию нескольких волосяных фолликулов у мужчин, подверженных ранней потере волос. После поместили биоптаты в пробирки с питательной средой, которая содержала разные концентрации кофеина. Эксперимент продолжался на протяжении 8 дней.

Результат показал, что волосяные фолликулы, которые были помещены в раствор с достаточной концентрацией кофеина, выросли на 46% длиннее, чем не получавшие. Помимо этого, жизненный цикл фолликул увеличился примерно на 37%.