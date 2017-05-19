Еще одного велосипедиста сбили в Уссурийске 16:31, 19 мая Еще одного велосипедиста сбили в Уссурийске (Фото)
Центральную улицу Владивостока перекроют 16:14, 19 мая Центральную улицу Владивостока перекроют
В воскресенье Владивосток накроют дожди 16:04, 19 мая В воскресенье Владивосток накроют дожди
Новостная лента
Май, 19 пятница
17:58
Дневник девушки: Радуйтесь жизни! Эксклюзив
17:58
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
17:58
​Генконсул США во Владивостоке: Я одновременно и оптимист, и реалист Эксклюзив
17:50
Битая керамика дороже золота Фото
17:39
Кофе спасет от облысения, - ученые
17:26
Надпись из живых цветов «Владивосток» и сосны густоцветковые украсили столицу Приморья Фото и Видео
17:26
Положение рубля улучшится к осени
17:11
В Приморье едва не ввезли крупную партию электрошокеров под видом фонарей
17:03
Приморец украл шпалы с помощью ничего не подозревающего друга
17:00
"Домовой контроль" отметил день рождения Фото
16:51
В Приморье возбуждено несколько дел о нарушении качества и безопасности непищевых товаров
16:46
«Поднять паруса»: Vladivostok Boat Show 2017 открылось во Владивостоке сегодня!
16:42
В Приморье практически в два раза снизилась смертность от отравления алкоголем
16:31
Еще одного велосипедиста сбили в Уссурийске Фото
16:20
«Готовим на веранде» с VIII каналом и радио «Лемма»
16:14
Центральную улицу Владивостока перекроют
16:12
ДВФУ оставят без горячей воды
16:04
В воскресенье Владивосток накроют дожди
16:00
Владивостокцы тренируются на всероссийский «ЗаБег» Фото
15:52
Гостиницы ДВФУ стали доступны для бронирования через интернет
15:38
В Приморье орудуют денежные мошенницы Фото
15:35
Книгоиздание времен Великой Отечественной войны обсудили в муниципальной библиотеке Владивостока
15:24
Стало известно, почему могут провалиться планы властей на рост населения Приморья
15:15
Первую литературную газету начнут издавать во Владивостоке Видео
15:07
Александр Галушка рассказал о ТОР на острове Русский
15:00
Общество слепых рассказывает школьникам Владивостока о жизни людей с ограниченными возможностями
14:48
Кино во Владивостоке: на что пойти в выходные? Фото
14:39
«Луч-Энергия» завершает футбольный сезон и пытается остаться в ФНЛ Видео
14:31
ДВФУ закроет филиал в Артеме, но не сейчас Эксклюзив
14:26
Лисички на Русском острове устроили вечеринку Видео
14:23
Массовое ДТП произошло во Владивостоке Фото
14:11
В субботу во Владивосток снова прибудет океанский лайнер «Costa Victoria»
14:00
В Уссурийске сбили велосипедиста Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4133 (72) от 19 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пляжи сдают экзамены на безопасность и чистоту
Жители Владивостока увидят битвы «драконов» и «журавлей»
Птичий грипп не пустили на прилавки
Игорь Агафонов хотел успеть многое... Не откладывая
Город готовится к очередному отопительному сезону
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Кофе спасет от облысения, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Немецкие ученые в ходе исследования установили, что кофеин стимулирует рост волос, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

По словам специалистов, кофеин также может блокировать процессы, приводящие к потере волос по типу мужской аллопеции.

Специалисты провели исследование в ходе которого взяли биопсию нескольких волосяных фолликулов у мужчин, подверженных ранней потере волос. После поместили биоптаты в пробирки с питательной средой, которая содержала разные концентрации кофеина. Эксперимент продолжался на протяжении 8 дней.

Результат показал, что волосяные фолликулы, которые были помещены в раствор с достаточной концентрацией кофеина, выросли на 46% длиннее, чем не получавшие. Помимо этого, жизненный цикл фолликул увеличился примерно на 37%.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Дневник девушки: Радуйтесь жизни!
15:48, 19 мая 2017 Дневник девушки: Радуйтесь жизни!

Мама троих детей Жанна Ивашкина делится секретами

Приморских моряков и туристов предупредили об опасности малярии
12:08, 19 мая 2017 Приморских моряков и туристов предупредили об опасности малярии

Как пресечь заболевание

Эксперты: Родниковая вода в Приморье опасна
20:36, 18 мая 2017 Эксперты: Родниковая вода в Приморье опасна

Безопасной воды почти не обнаружено

В Приморье питьевая вода теперь содержит больше бактерий
09:19, 18 мая 2017 В Приморье питьевая вода теперь содержит больше бактерий

Степень эпидемиологической опасности воды оценивалась как средняя

Разговоры с самим собой полезны для интеллекта, - ученые
22:03, 17 мая 2017 Разговоры с самим собой полезны для интеллекта, - ученые

Специалисты провели исследование

У умных отцов рождаются дети с аутизмом, - ученые
01:17, 17 мая 2017 У умных отцов рождаются дети с аутизмом, - ученые

Специалисты провели исследование

Просмотр фильмов для взрослых опасен для мужского здоровья, - ученые
23:26, 16 мая 2017 Просмотр фильмов для взрослых опасен для мужского здоровья, - ученые

Специалисты провели исследование