В Благовещенске стартовала Дальневосточная Сбербанкиада

Самые сильные спортсмены сформируют команду Дальневосточного Сбербанка «United Far East»

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

В Благовещенске стартовала Дальневосточная летняя Сбербанкиада. Спортивный праздник объединит около 600 сотрудников банка из 7 регионов Дальнего Востока – Хабаровского, Приморского, Благовещенского, Сахалинского, Биробиджанского, Магаданского и Камчатского отделений Сбербанка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

19-20 мая команды поборются за звание лучших в мини-футболе, баскетболе, волейболе, теннисе, плавании и других видах спорта – всего в 36 дисциплинах. В этом году в соревнованиях впервые появилась дисциплина кроссфит.

Самые сильные спортсмены сформируют команду Дальневосточного Сбербанка «United Far East», которая по традиции отправится на федеральную Сбербанкиаду.

«Спорт и здоровый образ жизни – неотъемлемые элементы корпоративной культуры Сбербанка, - подчеркнул Дмитрий Суховерхов, Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк. – Спорт воспитывает командный дух, умение преодолевать трудности, создает позитивный настрой. И наша главная победа – это наше здоровье. Именно здоровый образ жизни помогает нам в работе».

В этом году у Дальневосточной Сбербанкиады впервые появился символ - Дракон, олицетворяющий сверхъестественную силу и мудрость. Кроме того, река Амур, объединяющая многие территории Дальнего Востока, по-китайски называется Хэйлунцзян, что переводится как «дракон».