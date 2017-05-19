В Приморье едва не ввезли крупную партию электрошокеров под видом фонарей

Возбуждено административное дело

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Уссурийские таможенники обнаружили факт незаконного ввоза из КНР на территорию РФ почти 2 тысяч электрошокеров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Российская организация подала на таможенный пост декларацию, в которой был заявлен ввоз 2 360 светодиодных ручных фонарей. В ходе досмотра партии "фонариков" должностные лица поста Пограничный обнаружили товар, на первый взгляд ничем не отличающийся от обычных фонарей. Однако на корпусах предметов имелось 2 кнопки управления, одной из которых включается подсветка, а при нажатии на вторую срабатывает электрический разряд. В общей сложности было обнаружено 1 950 электрошокеров. Кроме того среди товара имелось 190 лазерных указок. И лишь 220 предметов из всей товарной партии в действительности оказались фонарями.

В отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Товар изъят, направлен на экспертизу. Проводится расследование.