Массовое ДТП произошло во Владивостоке

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе Некрасовского путепровода, где столкнулись сразу три автомобиля. Схема стандартная: один из участников движения не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с предшествующим ему автомобилем. Последний участник "паровозика" из трех авто не успел вовремя отреагировать и присоединился к аварии.

В результате происшествия никто не пострадал. В районе аварии наблюдается замедленное движение в сторону центра города.