Приморец украл шпалы с помощью ничего не подозревающего друга

Преступление было совершено под покровом ночи

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Сообщение о пропаже со станции Лазо 18 новых деревянных шпал, приготовленных путейцами для ремонта железнодорожного пути, поступило в дежурную часть линейного пункта полиции на станции Дальнереченск Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Незамедлительно к поиску имущества РЖД подключились сотрудники транспортной полиции ЛПП на станции Дальнереченск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили и задержали подозреваемого в хищении. Им оказался ранее судимый за грабеж и хищение чужого имущества безработный 30-летний житель поселка Лазо. Мужчина в темное время суток с помощью своего друга, не подозревавшего о его коварном замысле, погрузил шпалы в собственную машину и перевез их к своему месту жительства. Со слов подозреваемого он планировал использовать похищенные шпалы для ремонта личной хозпостройки.

Шпалы изъяты и возвращены стражами правопорядка их законному владельцу. Сумма ущерба составила порядка 25 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.