Еще одного велосипедиста сбили в Уссурийске 16:31, 19 мая Еще одного велосипедиста сбили в Уссурийске (Фото)
Центральную улицу Владивостока перекроют 16:14, 19 мая Центральную улицу Владивостока перекроют
В воскресенье Владивосток накроют дожди 16:04, 19 мая В воскресенье Владивосток накроют дожди
Новостная лента
Май, 19 пятница
17:58
Дневник девушки: Радуйтесь жизни! Эксклюзив
17:58
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
17:58
​Генконсул США во Владивостоке: Я одновременно и оптимист, и реалист Эксклюзив
17:50
Битая керамика дороже золота Фото
17:39
Кофе спасет от облысения, - ученые
17:26
Надпись из живых цветов «Владивосток» и сосны густоцветковые украсили столицу Приморья Фото и Видео
17:26
Положение рубля улучшится к осени
17:11
В Приморье едва не ввезли крупную партию электрошокеров под видом фонарей
17:03
Приморец украл шпалы с помощью ничего не подозревающего друга
17:00
"Домовой контроль" отметил день рождения Фото
16:51
В Приморье возбуждено несколько дел о нарушении качества и безопасности непищевых товаров
16:46
«Поднять паруса»: Vladivostok Boat Show 2017 открылось во Владивостоке сегодня!
16:42
В Приморье практически в два раза снизилась смертность от отравления алкоголем
16:31
Еще одного велосипедиста сбили в Уссурийске Фото
16:20
«Готовим на веранде» с VIII каналом и радио «Лемма»
16:14
Центральную улицу Владивостока перекроют
16:12
ДВФУ оставят без горячей воды
16:04
В воскресенье Владивосток накроют дожди
16:00
Владивостокцы тренируются на всероссийский «ЗаБег» Фото
15:52
Гостиницы ДВФУ стали доступны для бронирования через интернет
15:38
В Приморье орудуют денежные мошенницы Фото
15:35
Книгоиздание времен Великой Отечественной войны обсудили в муниципальной библиотеке Владивостока
15:24
Стало известно, почему могут провалиться планы властей на рост населения Приморья
15:15
Первую литературную газету начнут издавать во Владивостоке Видео
15:07
Александр Галушка рассказал о ТОР на острове Русский
15:00
Общество слепых рассказывает школьникам Владивостока о жизни людей с ограниченными возможностями
14:48
Кино во Владивостоке: на что пойти в выходные? Фото
14:39
«Луч-Энергия» завершает футбольный сезон и пытается остаться в ФНЛ Видео
14:31
ДВФУ закроет филиал в Артеме, но не сейчас Эксклюзив
14:26
Лисички на Русском острове устроили вечеринку Видео
14:23
Массовое ДТП произошло во Владивостоке Фото
14:11
В субботу во Владивосток снова прибудет океанский лайнер «Costa Victoria»
14:00
В Уссурийске сбили велосипедиста Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4133 (72) от 19 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пляжи сдают экзамены на безопасность и чистоту
Жители Владивостока увидят битвы «драконов» и «журавлей»
Птичий грипп не пустили на прилавки
Игорь Агафонов хотел успеть многое... Не откладывая
Город готовится к очередному отопительному сезону
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Приморец украл шпалы с помощью ничего не подозревающего друга

Преступление было совершено под покровом ночи
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Сообщение о пропаже со станции Лазо 18 новых деревянных шпал, приготовленных путейцами для ремонта железнодорожного пути, поступило в дежурную часть линейного пункта полиции на станции Дальнереченск Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Незамедлительно к поиску имущества РЖД подключились сотрудники транспортной полиции ЛПП на станции Дальнереченск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили и задержали подозреваемого в хищении. Им оказался ранее судимый за грабеж и хищение чужого имущества безработный 30-летний житель поселка Лазо. Мужчина в темное время суток с помощью своего друга, не подозревавшего о его коварном замысле, погрузил шпалы в собственную машину и перевез их к своему месту жительства. Со слов подозреваемого он планировал использовать похищенные шпалы для ремонта личной хозпостройки.

Шпалы изъяты и возвращены стражами правопорядка их законному владельцу. Сумма ущерба составила порядка 25 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Еще одного велосипедиста сбили в Уссурийске
16:31, 19 мая 2017 Еще одного велосипедиста сбили в Уссурийске

Обстоятельства случившегося выясняются

В Приморье орудуют денежные мошенницы
15:38, 19 мая 2017 В Приморье орудуют денежные мошенницы

Будьте бдительны!

Массовое ДТП произошло во Владивостоке
14:23, 19 мая 2017 Массовое ДТП произошло во Владивостоке

Обстоятельства случившегося выясняются

В Уссурийске сбили велосипедиста
14:00, 19 мая 2017 В Уссурийске сбили велосипедиста

Обстоятельства случившегося выясняются

Сотрудники роддома причинили тяжкий вред здоровью новорожденному в Приморье
13:28, 19 мая 2017 Сотрудники роддома причинили тяжкий вред здоровью новорожденному в Приморье

Уголовное дело направлено в суд

Иностранец подделал российский паспорт в Приморье
13:13, 19 мая 2017 Иностранец подделал российский паспорт в Приморье

Злоумышленник выдворен за пределы России

В Приморье задержаны серийные грабители
12:41, 19 мая 2017 В Приморье задержаны серийные грабители

Уголовные дела направлены в суд