В Приморье практически в два раза снизилась смертность от отравления алкоголем

Также люди стали реже умирать от различных болезней

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

В Приморье снизилась на 38% смертность от случайных отравлений алкоголем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин отметил, что на сегодняшний день в крае показатель смертности от отравлений алкоголем ниже общероссийского, который составляет 5,5 промилле.

С начала 2017 года в регионе отмечается значительное снижение смертности от случайных отравлений алкоголем – на 38% и составил 4,9 промилле, тогда как в 2016 году он был равен 7,9.

Стоит отметить, что в крае также отмечено снижение смертности от различных болезней, в том числе от туберкулеза – на 26%, от болезней органов дыхания – на 14,3%, от некоторых инфекционных и паразитарных болезней – на 9,2%, от болезней органов пищеварения – на 7,6% и других.

Также в Приморье продолжают снижаться показатели младенческой смертности. Так, за первые три месяца 2017 года в регионе был отмечен рост смертности от болезней системы кровообращения – на 4,8%. Основные причины – повторные инфаркты миокарда, гипертоническая болезнь и внезапная смерть.